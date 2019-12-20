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Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi

İHA

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı olan Gebze'deki Hünkâr Çayırı'nda incelemede bulundu.

Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Gebze’deki Hünkâr Çayırı’nda incelemede bulundu.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik personellerde incelemede hazır bulundu. Hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, AK Parti Gebze İlçesi 100. Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde Hünkar Çayırı için müjde verdi. Başkan Büyükakın, “Bu alanda İstanbul’daki Panorama 1453’e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın Otağı’nı canlandıran bir kısımda orada olacak” dedi.
“Hünkâr çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor”
Panorama 1453’e benzer bir yapının bu alana kazandırılmasının yanında geri kalan kısımda rekreasyon alanı olarak tasarlanacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, “200 dönümün tamamı şu anda Gebze Belediyesi’nin elindedir. Gebze Belediyesi arazinin devrini de aldı. Hemen aşağısında Marmaray İstasyonu da var. Orası muhteşem bir cazibe noktası olacak. Şu anda İstanbul’daki minyatürü yapan projecilerle çalışıyoruz. Hünkâr Çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor. Projemiz tamamlanır tamamlanmaz da hızlı bir şekilde sahaya gireceğiz. Bu alan başta bölgemiz ve kentimizin yanı sıra Türkiye için de cazibe alanı olacak” diye konuştu,
“Kocaeli’ne çok büyük değer katacak”
Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Hünkâr Çayırı’nı karış karış gezen ve her detay üzerinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, incelemede ki heyetle birlikte projenin kente katacağı büyük bir değer üzerine de görüş alışverişi yaptı. Projenin her safhasıyla da yakından ilgileneceğini belirten Başkan Büyükakın, çalışmanın Kocaeli’ne çok büyük değer katacağını da belirtti.

KOCAELİ

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:08
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