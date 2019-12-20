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İzmitli kadınlar üretime lavanta bahçeleriyle ortak oluyor Kadın istihdamı için kurulan İzmit Kadın ...

İHA

– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurulan Kadın Kooperatifi'nin ilk adımı olarak oluşturulan bahçelere 23 bin lavanta fidesi ekildi. Bahçelerden alınacak mahsullerle üretilecek kozmetik ürünler sayesinde kadınların aile ekonomilerine katkı sunmaları amaçlanıyor.

İzmitli kadınlar üretime lavanta bahçeleriyle ortak oluyor Kadın istihdamı için kurulan İzmit Kadın Kooperatifi 23 bin fide dikerek bahçe oluşturdu Bahçelerden toplanan mahsuller işlenerek kadınların gelir elde etmeleri sağlanacak

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan Kadın Kooperatifi’nin ilk adımı olarak oluşturulan bahçelere 23 bin lavanta fidesi ekildi. Bahçelerden alınacak mahsullerle üretilecek kozmetik ürünler sayesinde kadınların aile ekonomilerine katkı sunmaları amaçlanıyor.

İş sahibi olamayan kadınlara iş gücü ortamı sağlamak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek, istihdam ve eğitimi ortamı sunmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, oluşturulan bahçelere 23 bin lavanta fidesi dikimiyle çalışmalarına başladı. İzmit Durhasan ve Karaabdülbaki Mahallelerinde dikilen lavantalardan toplanacak ilk mahsuller, kooperatif tarafından toplanacak. Kooperatif bünyesinde açılacak lavanta yetiştiriciliği, lavanta ürünleri ve kentin marka değerini yansıtacak el sanatları, hediyelik eşya tasarım gibi kurslarda mahsuller işlenerek kadınların sosyal ve ekonomik hayatını katkı sunulacak.

Kadın Kooperatifi 23 bin lavanta fidesi ile ilk adımı attı
Bu kapsamda Durhasan Mahallesi’nde oluşturulan lavanta bahçesinde dikim etkinliği düzenlendi. 23 bin lavanta fidesinin dikildiği etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, STK üyeleri, mahalle muhtarları ve kadınlar katıldı. Törende konuşan Başkan Hürriyet, “Çalışmaları, planlarımızı kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Bir sözümüz vardı, kalkınma planlarımızdan birinin kadın kooperatifi olacak diye. Kadınlar burada gerektiğinde toprakla, gerektiğinde el sanatlarıyla, üretim mekanizmalarıyla buluşacak. Hem istihdam oluşturmuş olacağız hem de kadınların üreten gücünü Türkiye’ye ve kentimize bir kazanım olarak kazandırmak istiyoruz” dedi.

“İleri de bu kooperatifimizi daha da büyüteceğiz”
Kooperatifin kadın istihdamına katkı sunacağını belirten Başkan Hürriyet, “Kadınlar üretsin kente değer katsın. O yüzden de kooperatifçiliği bir üretim hamlesi olarak hayata geçirmeye başladık. Bunun da ilk hamlesi lavantayla başlasın istedik. Lavanta kısmı işin araç olacak kısmı ama asıl bizdeki hazine toprağımız, tarım ve köylerimiz. Bugün lavanta dikimiyle kadın kooperatifimizin de başlangıcını yapıyoruz. İleri de bu kooperatifimizi daha da büyüteceğiz. Bugün lavanta ile başladık, yarın el sanatlarıyla ,atölyelerle, kadın üretim merkezleri ve dikim atölyeleriyle devam edeceğiz. Bu sayede kadının istihdamına katkıda bulunacağız, bu sayede ev ekonomisine de katkıda bulunmasının önünü açacağız” diye konuştu.

“Lavantalardan keseler, sabunlar, kozmetik ürünleri yapacağız”
Lavanta ile ilgili araştırma yaptıklarını ifade eden Hürriyet, “Türkiye’de genel ihtiyacın sadece yüzde 15’i karşılanıyor. Demek ki hala ihtiyaç var. Bu lavanta bahçeleri tabi ki uzun vadeli bir iş. Şimdi dikeceğiz. Çok fazla bakım istemeyen bir ürün. Yaklaşık 1 sene sonra yavaş yavaş mahsullerini almaya başlayacağız. O mahsulleri de üretime kazandıracağız. Bu lavantalardan keseler, sabunlar, kozmetik ürünleri yapacağız. Turistik kentlerde bu tür ihtiyaçlar o kadar çok ki, hazır pazarımız var. Önemli olan üretmek ve o pazara ürettiklerimizi sokabilmek. İşte biz bu gün o üretim hamlesinin başlangıcını yapıyoruz. Bundan sonra da çeşitli alanlarda üretimi arttıracağız” şeklinde konuştu.

Belediye başkanı kadınlarla birlikte fide dikti
Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet ve kadınların katılımıyla 23 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu. Başkan Hürriyet ve beraberindeki kadınlar oluşturulan bahçelere lavantaları elleriyle diktiler. Etkinlik, İzmitli kadınlar tarafından yapılan yöreye has mancarlı pide ikramı ile sona erdi.

KOCAELİ

20 Aralık 2019 Cuma

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