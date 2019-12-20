Dilovası’nda müjdeler devam ediyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temaslarındaki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılı için Dilovası’na müjde verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede yapılacak projelerle ilgili müjdelerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce Ankara’ya giderek temaslarda bulunan Belediye Başkanı Şayir, Dilovası’na gelecek yatırımlara yenilerini ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilovası’nda beş yeni projeyi gerçekleştireceği açıklanırken, projelerinin ihalelerinin 2020 yılının Ocak Ayında yapılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Dilovası’nda yapacağı yatırımlar şöyle sıralandı; Diliskelesi Halı Sahası’nın yenilenerek hizmete açılacak, Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nun yenilenerek hizmete açılacak, Dilovası Belediyesi’nin belirleyeceği bir alana kitap kahve inşa edilecek, 5 Okula kitap desteği sağlanacak, Dilovası’nda Yılport Lisesi, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu ve yüzme havuzu binasına 3 tane Genç Ofis kurulacak.

Öte yandan, Adnan Kahveci Parkı’nın içerisinde yer aldığı alana yapılması düşünülen 3.100 metrekarelik Gençlik Merkezi Projesi içinde Belediye ile Bakanlık arasında görüşmelere devam ediliyor. Hatırlanacağı gibi Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, daha öncede Ankara temasları neticesinde, kapalı bulunan Diliskelesi ile Tavşancıl tren istasyonlarının açtırmış, Millet Bahçesi yapılması içinde gerekli adımları atmıştı.

KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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