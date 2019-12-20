Kocaeli’de mancarlı pideli Yerli Malı Haftası kutlaması

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası’nı bölgenin yöresel lezzetleri olan keşkek, düdük makarnası, lahana dolması ve mancarlı pideyle kutladı.

Kocaeli’de öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda paylaşım duygusunu öğreniyor. Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu’nda ise farklı bir uygulamaya imza atıldı. Öğrenciler ailelerine hazırlattıkları yöresel yiyecekleri, okula getirerek arkadaşlarıyla paylaştı. Keşkek, düdük makarnası, lahana dolması, yaprak sarma, patatesli börek, soğanlı lokum, kabaklı börek kıvırma, mancarlı pide, nazlı, kabak tatlısı ve üre tatlısı gibi yöresel yiyecekler dikkat çekti.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Mal Müdiresi Feride Aslan, Kandıra Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ercan Güneş, Kandıra İSU Şube Müdürü Hakan Kocatürk, Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Uysal birçok kurum yetkilisi katıldı. Öğrencilerin yöresel ürünleri ile haftayı kutlaması ise dikkat çekti.

KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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