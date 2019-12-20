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Başkan Söğüt, “Esnafımız ile birlikte hareket ediyoruz”

İHA

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, esnaf buluşmaları kapsamında Güney Mahallesi esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Söğüt, “Esnafımız ile birlikte hareket ediyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, esnaf buluşmaları kapsamında Güney Mahallesi esnafıyla bir araya geldi.
Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen Esnaf Buluşmaları, Güney Mahallesi ile devam etti. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen esnaf buluşmasına, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Genel Koordinatör Selahattin Kabadayıoğlu, birim müdürleri ve esnaflar katıldı.
Sizlerin fikirleri bizler için önemli
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ve Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün selamlama konuşmaları sonrasında söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Esnafımızın görüşleri ve fikirleri bizler için önemli. Körfez için nasıl katkı sunabiliriz, sorunların çözümünde nasıl adımlar atarız bunları konuşacağız. Burada bir kişi de olsa dinleyeceğiz, fikrini alacağız. Daha güze bir Körfez için ne yapmamız gerektiğini 3510 kişi ile sayıya takılmadan bunu konuşacağız. Birlikte Körfez’i yöneteceğiz” dedi.
Altyapı için ihale yapıldı
Güney Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Şener Söğüt, “4 Aralık’ta Fatih Mahallesi ve Güney Mahallesi için ihaleyi yaptık. Bu iki mahallemizde bütün alt yapı yenilenecek. Zorluk ve sıkıntı çekeceğiz. Altyapı çalışmaları hakikaten zordur, sıkıntılıdır. Ayağın çamura değer, araban tozlanır. Ama zahmetsiz rahmette olmuyor. Altyapımız eskidi yenilememiz gerekiyor” dedi.
Sizleri dinlemek için bir aradayız
Esnafların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Söğüt, “Esnaf ve Ticaret Odamız ile birlikte esnafımızın talepleri doğrultusunda panayır yaptık, büyük de ilgi gördü. Biz sizlerden gelen talep ve önerilere her zaman açığız. Bugün burada olmamızın ana sebebi de sizleri dinlemek. Sizlerin fikir ve düşüncelerini almak için bir araya geldik ve istişare yapmak istedik. Burada amaç sizleri dinlemek. Sizlere göre de yapacağımız çalışmalara birlikte yön vermek. Projelerimizi ayaklara yere bastığı zaman paylaşacağız. Önceliğimiz devam eden projeleri tamamlamak ve yapacağımız projelerin de alt yapısını hazırlamak oldu” diye konuştu.
Ulaşım ağını genişletiyoruz
Başkan Söğüt ulaşım ağını genişlettiklerini belirterek, “Tuğrul Caddesi’nden direk Esentepe’ye bağlantı sağlamak ve Ağadere Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına Dalyan Sokak’ı açıyoruz. Asfalt çalışmalarımız devam ediyor ve kısa süre içerisinde tamamlanacak. Körfezlilerin nefes alacağı, İlimtepe’de Millet Bahçesi ve Ağadere Mesire Alanı gibi projelerin de alt yapısını hazırlıyoruz. Bunlarla ilgili altyapıyı tamamladığımızda sizlerle daha detaylı olarak konuşacağız” dedi.
TOKİ için iki bölge
TOKİ’nin bin 500 konut yapacağını ifade eden Başkan Söğüt, “Bugün daha çok esnafımız konuşsun, ticareti konuşalım istiyoruz. İlçemizde ekonomi her geçen gün daha iyi noktaya ilerliyor. TOKİ bin 500 konut yapacağını açıkladı. İlimtepe ve Hereke Kışladüzü’nde TOKİ’nin yerleri var. Hangi bölgeye yapacakları henüz netlik kazanmadı. Kazandığında bizler de bunu kamuoyu ile paylaşırız. Bin 500 konutun yapılacak olması esnafımıza da katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

KOCAELİ

20 Aralık 2019 Cuma

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