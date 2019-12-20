Başkan Söğüt, Mimar Sinan Mahallesinde incelemelerde bulundu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi’nde sorunlu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Mahalleyi cadde cadde, sokak sokak dolaşan ve bu sırada vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Şener Söğüt, onların da talep ve önerilerini dinledi. İncelemeler sırasında geziye Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk de katıldı.

Vatandaşlardan özellikle altyapıyla ilgili gelen talepler sonrasında konuşan Başkan Şener Söğüt, önümüzdeki süreçte kentin alt yapısının tamamen yenileneceğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte tüm kentin alt yapısı yenilenecek. Bizim alt yapımız eskidi. 30 yılı geçen bir alt yapı var. Daha önce temiz su hattı, yağmur suyu hatları eksikliklerimiz vardı. Tüm bunların tamamlanacağı alt yapı çalışmaları başladı. 4 Aralık’ta fatih ve Güney Mahallesinin ihalesini yaptık. 2020’de bu mahalleler tamamlanacak. Hemen ardından diğer mahallelerde kazmayı vuracağız. Altyapısı yenilemeyen mahallemiz kalmayacak. Evimizden akan su daha sağlıklı olacak. Kayıp kaçak oranımız azalacak. Kanalizasyon hatlarından dolayı şikayetler var. Yeterli gelmiyor. 30 yıllık künkler. TIR geçse çöküyor. Nerede yağmur suyu hatlarıyla ilgili sıkıntı varsa sıkıntıyı gidereceğiz. 350400 milyon liralık yatırım yapılacak alt ve üst yapısıyla” dedi.

Üst yapıda şu an genel bir çalışma yerine küçük dokunuşlarla geçici çözümler ürettiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Parke, bordür ve asfalt eskidi. Yama ile geçiyoruz. Yama ihtiyacı ilan yerleri düzenliyoruz. Çünkü altyapı komple değişince buralar kazılacak. 2021’de alt yapı bittiğinde tüm sokaklarımızın asfalt, parke ve bordürü yenilenecek. Caddelerimiz daha şık ve güzel hale gelecek” diye konuştu.

KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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