Kartepe’de Karate Şampiyonası başladı

– Kartepe, bin 784 sporcunun mücadele edeceği Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Kartepe Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 2022 Aralık 2019 tarihleri arasında Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek. Tatamiye çıkan sporcular ümit, genç ve büyükler kategorisinde kıyasıya mücadele edecekler. Karate Takım Şampiyonası müsabaka teknik toplantısı Kartepe Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delibaş, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, federasyon yetkilileri ve karate takımları katıldı.

Toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Ülkemizin ve ilimizin en güzel özelliklerini içerisinde barındıran Kartepe ilçemizde böyle bir etkinliğin yapılması bizleri mutlu etmektedir. Sporcu bir belediye başkanı olarak şampiyonanın ilçemizde gerçekleştirilmesinden mutlu ve heyecanlıyız. Kartepe bölgenin en güzel yeridir. 1784 sporcu Kartepemiz'de mücadele edecektir. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlere desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’a teşekkür eden Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan ise, “2020 yılına giriyoruz. Gelecek yıllar hepimize hayırlı olmasını diliyorum. 2016 yılında dünya sıralamasında birinci olduğumuzu söyledik. 2017 yılında birinci olduk. 2019 yılında yine dünya sıralamasında birinci durumdayız. Her geçen gün büyüyoruz. Bugün burada 387 kulüp, 1784 sporcu ve 49 il bulunmaktadır. Buraya gelerek destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası’nda ÜmitGenç BayBayan Kata da 1417 yaş arası, Ümitler BayBayan Kumite de 1415 yaş arası, Gençler BayBayan Kumite de 1617 yaş arası, Büyükler BayBayan Kata da 16 yaş ve üzeri, Büyükler BayBayan Kumite de 18 yaş ve üzeri sporcular mücadele edecek.

KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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