– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan Hat 12 Korukent – Otogar seferlerine başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yerleşim bölgeleri için yeni hat düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kurulan Çayırköy Korukent – Otogar seferleri yapacak olan Hat 12, seferlerine Pazartesi günü başlıyor. Yeni 12 No’lu hat ile Korukent’ten Otagar’a gelişlerde Tramvay aktarması ücretsiz olacak. Tramvay kullanılarak Otogara gelişlerde ise 12 No’lu Korukent otobüslerinde tamamlayıcı ücret geçerli olacak.

12 No’lu KorukentOtogar hattı, 23 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlayacak. Korukent’ten çıkan UlaşımPark otobüsü D605 Kandıra yolunu takiben Miniköşk Restaurant, Ali Fuat Cebesoy öğrenci yurdu, Yeşilova ışıkları, Seymen Caddesi’ni takip ederek otogara ulaşacak. Otogardan kalkan araç ise Seymen Caddesi üzerinden Yeşilova ışıkları, Ali Fuat Cebesoy öğrenci yurdu, Miniköşk Restaurant’tan geçerek Korukent konutlarına ulaşacak.



KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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