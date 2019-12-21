Geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale ediyor.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisindeki yağ tankları, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçede yığılı lastiklere de sıçradı. Fabrika çalışanları itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
KOCAELİ
21 Aralık 2019 Cumartesi
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