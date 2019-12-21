Kocaeli'de atık fabrikasının depo kısmı alev alev yandı

"O benim sünnetim değildi"

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yağ tanklarının alev alması sonrasın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın 13.30 sırasında Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika bahçesindeki atık lastik deposunda bulunan yağ tanklarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankların kısa sürede alev alması sonucu büyüyen yangın atık kısmını sararken, durumu gören fabrika çalışanları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

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