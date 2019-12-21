Ulaşımpark’tan gerçeği aratmayan tatbikat

– Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Genel Müdürlüğü’nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ın Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen tatbikatın öyküsü gerçeği aratmadı. İstanbul Silivri’de gerçekleşen 7.1 şiddetindeki depremle başlayan tatbikatta sirenler çalmaya başladı. 20 saniye süren depremde personel daha önceden eğitim aldığı çök – kapan – tutun kuralını uygulayarak kendilerine hayat üçgen alanı oluşturdu. Sarsıntı bitiminde çalışanlar sakin, hızlı ve seri bir şekilde en yakın acil çıkışları kullanarak Acil Durum Toplanma bölgesinde toplandı.

Personel kısa sürede daha önceden belirlenen Acil Durum Toplanma bölgesinde toplandı ve güvenlik ekipleri tarafından alanda güvenliği sağlandı. Tatbikat gereği görevli personeller elektrik, gaz ve su vanalarını kapatarak yangın tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Tatbikatta senaryo gereği binada mahsur kalarak kendinden geçen yaralı personel, kurtarma ekibince dışarı çıkarılarak acil toplanma alanında ilk müdahalesi yapıldı.

Tatbikatın son evresinde İtfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri, olay bölgesine kısa sürede intikal etti. Görevli personel gelen ekipleri kapıda karşılayarak yangın ve yaralı hakkında bilgi aktarımını gerçekleştirdi. Acil Durum Toplanma Bölgesine getirilen yaralı personele, 112 Acil Ambulans Ekipleri tarafından gerekli tıbbi müdahale yapılarak kontrol amacı ile hastaneye sevki edildi. İtfaiye ekibi ise çıkan yangını söndürür ve soğutma işlemini yaptı. Başarıyla tamamlanan tatbikat sonrasında tüm personele teşekkür edildi.

KOCAELİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

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