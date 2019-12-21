Bilgievleri’nin projesi dikkat sorununu bitiriyor

– “Dikkatimi Topluyorum” projesiyle Bilgievleri’nde dikkat sorunu yaşayan öğrenciler, değerlendirme ve yorum yapma becerilerini geliştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, öğrencilerin dikkat yönlerini geliştirmek amacıyla “Dikkatimi Topluyorum” adlı projeyi hayata geçirdi. Bilgievleri’nde özellikle dikkat sorunu yaşayan öğrencilere uygulanan projeyle, öğrencilerin değerlendirme ve yorum yapma becerileri gelişiyor. Proje sayesinde sık kullanılabilecek teknikler ile ilgili uygulama yapma fırsatı yakalayan öğrenciler bilgi kazanıyor.

Proje ile özellikle çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanırken kendi başlarına problem çözme yetenekleri de destekleniyor. Tayfun sembolü adlı uygulama ile öğrencilere uygulamalı seanslar hazırlanırken seanslar sayesinde öğrencilerde sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü gibi duygular da düzene oturuyor. Projesiyle öğrencilerle bire bir yapılan seanslarla yakından ilgi kuruluyor. Proje hakkında daha önce çeşitli eğitimler alan eğitmenler projeyi uyguluyor. Bireysel çalışma veya en fazla 4 kişilik grup olarak uygulanan proje, 15 oturumdan oluşuyor ve her oturum 40 ile 60 dakika arasında yapılıyor.

Dikkatimi topluyorum projesinde tüm oturumlar, kolaydan zora doğru sorularla uyarlanıyor. Şifreler ve etkinliklerle öğrencilerin seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanma ve zamanlama işlevleri etkili biçimde iyileşme hedefleniyor. Projeyle öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınıyor. Ayrıca ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu artan çocuklar için uygun figürler kullanılarak çalışma somutlaştırılıyor.

‘Dikkatimi Topluyorum’ projesi, 714 yaş arası çocukların dikkat ile ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle destekleniyor. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.



KOCAELİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

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