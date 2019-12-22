Tavşancıl evleri restore edilecek

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri sonucunda hayata geçirilen proje kapsamında Tavşancıl’da bulunan 15 tarihi bina restore edilecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve geldiği günden beri gerçekleştirmek istediği restorasyon çalışmaları gerçek oluyor. Başkan Şayir’in en son iki hafta önce ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin sonucunda müjdeli haber geldi. Gerekli izinlerin alınmasıyla Tavşancıl’da bulunan 15 tarihi binanın restore edilmesi sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarının başlayacağının müjdesini verdi.

Yapılan çalışmalar ile bölgenin turizm merkezi olmasını hedeflediklerini belirten Şayir, “İlçemize güzel projeler kazandırmak için Aşındırdığımız Ankara ziyaretlerimiz sonrası müjdelerimizi tek tek halkımızla paylaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle Tavşancıl’da ki tarihi evlerimiz ile ilgili yaptığımız görüşmeler ve sunduğumuz projeler sonrası önceki gün müjdeli haber geldi. Bakanlığımız Tavşancıl’ın eski tarihi dokusunu korumak adına mahallemizde bulunan ve kaderine terk edilen 15 tarihi evimizi restore etmek için sunduğumuz projemizi onayladı. Restorasyon projeleri İl Kültür Müdürlüğü’ne gidecek ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığı evlerin restorasyonu ile ilgili start verecek. İnşallah birkaç ay içerisinde restorasyon çalışmaları başlayacak ve Tavşancılımız eski tarihi ve mistik konumuna kavuşarak bölgenin turizm merkezi olacaktır” dedi.

KOCAELİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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