Çamurlu okul yoluna İzmit Belediyesi el attı

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin yürüdüğü çamurlu yol, betonla kaplandı.

İzmit Belediyesi İzmit’teki okullara destek olmaya, öğrenci ve öğretmenlerin en uygun koşullarda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için çalışmaya devam ediyor. Her alan okulların yanında olan İzmit Belediyesi son olarak Alikahya Mahallesi’ndeki Emek Dayanışma İlkokulu’na beton yol ve merdiven yaptı.

Toprak ve çamurda yürümek zorunda kalan öğrenci, öğretmen ve veliler için okulun arka tarafından okula bağlanan alanda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler yaklaşık 35 metrelik beton yürüyüş yolu ve merdiven çalışmasını tamamladı. Yolun kullanıma açılmasıyla okula ulaşımın daha kolay olduğunu belirten öğrenciler ve öğrenci velileri İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

KOCAELİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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