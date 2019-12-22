Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli

"O benim sünnetim değildi"

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İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, adliyeye gitmek isteyen görme engelli vatandaşın yardımına koşarak, vatandaşı gitmek istediği yere götürdü.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; rutin olarak gerçekleştirdiği kontrollerinin yanı sıra yardıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştirirken Kocaeli Adliyesi’ne gitmek isteyen görme engelli bir vatandaş ile karşılaşan zabıta ekipleri engelli vatandaşa yardım elini uzattı. Engelli vatandaş, kendisine yardımcı olarak adliyeye gitmelerini sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

KOCAELİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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