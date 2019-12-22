Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı.

Kandıra ilçesinde çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen siyah hindilere yılbaşına 9 gün kala otel, restoranlar ve marketler büyük talep gösteriyor. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu 35 TL’ye satılıyor. Ağırlıkları 510 kilogram arasında değişen hindiler, 350 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

Son günlerde hindilere gelen ilginin arttığını belirten hindi çiftliği sahibi Tuncay Levent, “Hindilerimiz meralarda gezerek beslenmektedir. Mısır, buğday, ayçiçeği gibi doğal ürünler de vermekteyiz. Hindilerimize talep çok fazla. Müşterilerimizi memnun etmek bizlere gurur veriyor. İlçemizin önemli değerlerinden biri olan bu Kandıra hindisinin lezzeti farklıdır. Ortalama hindilerimizin kilosu kesilmiş halde 510 kilogram arasında değişmektedir. Kesilmiş şekilde kilosunu 35 TL’ye satmaktayız” dedi.

KOCAELİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.