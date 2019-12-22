Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde devam eden asfalt yama ve parke çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yama ve parke taşı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hava şartlarının da elverişli olmasıyla birlikte çalışmalar artarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da mahallelerde devam eden çalışmaları denetleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Darıcalıların hayatını kolaylaştıracağız

Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak. Oluşturmuş olduğumuz asfalt yama ve yol bakım ekibimizle birlikte vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda canla başla çalışıyoruz. Darıcalı hemşerilerimiz sokaklarında çukur istemiyor. Biz de bu doğrultuda Darıca’nın bütün mahallelerinde sokak sokak çalışarak çukurları kapatıyoruz” diye konuştu. Darıca Belediyesi’nin asfalt yama çalışmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar da Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

KOCAELİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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