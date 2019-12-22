Darıca’da parklarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan parklarda başlatılan yenileme ve bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekipler tarafından ilçe genelinde bulunan parklarda yenileme ve bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla daha güzel bir Darıca için başlatılan çalışmalar bütün mahallelerde bulunan parklarda sürüyor.

Darıca’ya yakışan parklar inşa edeceğiz

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman parkları gezerek çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgiler alıyor. Darıca’ya yakışan modern parklar inşa etmek istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’da bulunan bütün parklarımızı daha modern ve Darıca’ya yakışan parklar haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Mevcut parklarda iyileştirme çalışmalarının yanı sıra ilçemize yeni nesil parklar kazandırmak için de çalışıyoruz. Daha güzel bir Darıca için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışmalarımız sürüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi ve modern parklarda zaman geçirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

KOCAELİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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