Mevlana Kocaeli’de anıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Kocaeli’de, Mevlana Celaleddini Rumi, düzenlenen 'Şebi Arus' etkinliğinde şiirleriyle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musıkisi Korosu tarafından gerçekleştirilen Şebi Arus etkinliğinde, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, Mevlana Celaleddini Rumi, vefatının 746. yılında anıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen ‘Şebi Arus’ konserinde Türk Tasavvuf Musıkisi eserleri seslendirildi, Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi’den şiirler okundu.

Mevlana Celaleddini Rumi’yi ölümünün 746. yılında anan katılımcılar, konser boyunca Tasavvuf Musikisi eserlerini dikkatle dinledi. Konser sonunda koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye ve konserin sunumunu yaparak şiirler okuyan Mustafa Talha Savaş’a Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından çiçek takdim edildi.

KOCAELİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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