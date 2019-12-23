Kocaeli’de araçla kaldırım işgaline geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinin kent merkezlerinde kaldırım işgali yapan araçlara cezai işlem uyguluyor.

İzmit ve Gebze ilçeleri şehir merkezlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize birliklerle yürütüyor. Yayaların şehir merkezi içerisinde rahat yürüyebilmesi için önem taşıyan kaldırımları işgal eden araçlar, emniyet güçlerine bildirilerek cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekiliyor. Kaldırım ihlali yapan araçlar yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayalara ayrılan kaldırımlarını işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Belediye emir ve yasakları hükümlerince yediemin otoparkına çekiyor.

KOCAELİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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