KAR-MEK’te bin 650 kursiyer eğitim görüyor

Kartepe’de hizmet veren KARMEK’te bin 650 vatandaş, eğitim alıyor.

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Kartpe Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KARMEK) vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 24 farklı noktada hizmet veren KARMEK’te bin 650 kursiyer eğitim alıyor. Herkesin meslek sahibi olması hedefi ile başlayan kurslarda, meslekler en ince ayrıntısına kadar öğretiliyor. Kurslarda verilen eğitimlere büyük önem gösteren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda eğitimlere yoğunluk vereceklerini dile getirdi.

Son olarak Maşukiye Mahallesi KARMEK kursunda, kurs hocaları ve kursiyerle bir araya geldi. İstek ve dilekleri dinleyen Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepe Belediyesi olarak ilçemizde açtığımız kurslarla herkesin bir meslek sahibi olmasını hedefliyoruz. 20192020 döneminde 35 KARMEK kursumuzda bin 400, 9 branşta gelişim akademimizde 250 kursiyere eğitim verilmektedir. Bu kurslarımız ilçemiz genelinde 24 noktada gelen talepler doğrultusunda veriliyor. Hemşehrilerimizi bu kurslara bekliyoruz” dedi.

KOCAELİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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