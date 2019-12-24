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Boru hattında meydana gelen yakıt sızıntısı temizlendi

İHA

– Kocaeli'de NATO boru hattının zarar görmesi sonucu yakıt sızan Akarca Deresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Boru hattında meydana gelen yakıt sızıntısı temizlendi

– Kocaeli’de NATO boru hattının zarar görmesi sonucu yakıt sızan Akarca Deresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.
Kocaeli Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı için başlatılan kazı çalışmaları esnasında NATO Boru hattının zarar görmesi sonucu hatta uçak yakıtı sızıntısı meydana geldi. Yakıtın çevreye olan zararını önlemek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde ve Akarca Deresi’nde ekipler tarafından yapılan çalışma ile ilk olarak kirliliğin yayılmasını önlendi.
40 ton toprak zarar görerek bertaraf edildi
NATO yetkililerince hattın akışının durdurulması sonrasında olay yerinde bir çukur oluşturularak sızan 150 metreküp yakıtın dereye karışmadan toplanması sağlandı. Biriktirilen yakıt, NATO yetkililerince tankerle alınarak tesislere nakli sağlandı. Ayrıca yakıtla kontamine olan yaklaşık 40 ton toprak bertaraf amacıyla İZAYDAŞ tesislerine iletildi. ,
Dereye karışan yakıt tamamen temizlendi
Akarca Deresine sızan yakıt ise Büyükşehir ekipleri tarafından dereye serilen 250 metre yağ emici sorbent sosis bariyer ve 1000 adet yağ emici sorbent pet malzeme ile temizlendi. Kirlilik tamamen giderilerek üzerinde yakıt biriken söz konusu kontamine malzemenin İZAYDAŞ’ta bertaraf edilmesi sağlandı.

KOCAELİ

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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