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Kartepe’de karate şampiyonları belli oldu

İHA

– Kartepe'de düzenlenen Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonasında dgiren sporcular düzenlenen törenle madalyalarını aldılar.

Kartepe’de karate şampiyonları belli oldu

– Kartepe’de düzenlenen Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonasında dgiren sporcular düzenlenen törenle madalyalarını aldılar.

Kartepe Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 2022 Aralık 2019 tarihleri arasında Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Tatamiye çıkan 49 ilden, 387 takım ve bin 780 sporcular ümit, genç ve büyükler kategorisinde kıyasıya mücadele ettiler. Şampiyonanın açılış törenlerine Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Koordinatörü Nihat Abiş, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Murat Aydın, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, STK başkanları ve Kartepeliler katıldı.

Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona sporcuların geçiş töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan “Elde ettiğimiz başarılarla Türk sporunun gelişmesine hep birlikte katkı veriyoruz. Son dünya şampiyonasında ikinci olurken, Avrupa Şampiyonasında birinci olduk. 201617 yıllarını birinci, 2018 yılını ikinci, 2019 yılında da genel klasmanda birinci olacağız” dedi.
Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri ile ‘Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir.’ Bu bilinçle müsabakalarda yer alan tüm idareci, antrenör, hakem ve sporculara başarılar dilerim. Kartepemiz’de spora dair birçok organizasyon yapmayı hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın ilk gününde dört kategoride kupalar sahiplerini buldu. Büyük erkekler takım katada İstanbul Büyükşehir Belediyespor finalde Akbulut Gençlik ve Spor Kulübü’nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üç milli sporcu Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir ve Kutluhan Duran’dan oluşan ve zorlanmadan finale gelen İBB Spor, şampiyonluk maçında Akbulut Gençlik ve Spor Kulübü’ne 26.3424.68 üstünlük kurmayı başardı. Bu kategoride Tarsus Gençlik Spor Kulübü ve Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük kadınlar takım katada finalde Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü’nü geçen İzmir İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olurken, Trabzon Belediyespor ve Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı. Şampiyonada Ümit Genç Erkek Takım katada Gaziosmanpaşa Belediyespor Kulübü, ümit genç kızlar takım katada Başkent Çınar Spor Kulübü ilk sırayı alan kulüpler oldu. Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nda dereceye giren kulüplerin sporcularına kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti.

Türkiye’nin dört bir yanından 52 takımın mücadele ettiği ümit genç kızlar takım kumitede finalde Çeliktepe WadoRyu Karate’yi mağlup eden Tuzla Belediyespor ilk sırayı aldı. Üçüncülük maçlarını kazanan Bağcılar Belediye Spor Kulübü ve Gölge Spor Kulübü de bu kategoride üçüncülük kürsüsüne çıktı. 49 takımın katıldığı ümit genç erkekler takım kumitede Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’u 30 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye şampiyonu oldu. Repesaj maçlarını kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Şamiloğlu Karate İhtisas Spor Kulübü bu kategoride üçüncülük kupasına uzandı.

Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın son gününde erkekler ve kadınlar kumitede kupa heyecanı yaşandı. 56 takımın katıldığı kadınlar takım kumitede Kocaeli Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa uzanırken, 66 takımın mücadele ettiği erkekler takım kumitede geçen ay kadrosunu milli sporcularla güçlendiren Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü zirveye çıktı. Kadınlar takım kumite finalinde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü mağlup eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu kategoride İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ve Erdal Özcan Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Geçen ay milli oyuncularla kadrosunu takviye eden Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü erkekler takım kumitede fazla zorlanmadan finale gelmeyi başardı. Yarı finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u geçen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü finalde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü maça çıkmayınca hükmen galip geldi ve şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ve Orhangazi Belediye Spor Kulübü ise bu kategoride üçüncülük kupasını kaldırdı.

KOCAELİ

24 Aralık 2019 Salı

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