Gebze’nin yeni spor kompleksi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin iki ayrı binasında çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Mahalleokul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin iki ayrı binası da gözle görülür bir şekilde yükseldi.

Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden Büyükşehir, spor salonunun çelik konstrüksiyon işlerini tamamlarken, çatı kaplama imalatlarına devam ediyor. Yüzme havuzunda da çalışmalarını sürdüren ekipler, zemin kat tribün döşeme kalıbını ve tribün döşeme kirişlerinin donatılarını tamamladı. Yüzme havuzu 1’inci kat tabliye döşeme ve kiriş donatılarına başlayacak ekip, bodrum kat tuğla duvar imalatına dış duvarlardan başladı.

Zeminde bin 70 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olacak. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Bu katta 2 soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak. Birinci katta ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. İkinci salon güreş, karate, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkan verecek. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekan olarak kullanılacak.

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre derinliğinde havuz yapılacak. Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

KOCAELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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