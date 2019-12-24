Darıca’da 106 parkta yenileme çalışması

Darıca Belediyesi ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan 106 parkta yenileme ve onarım çalışması başlatıldı.

Darıca Belediyesi, 2019 yılında “Daha güzel bir Darıca” anlayışıyla ilçeye modern parklar kazandırmak için çalışma başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında, Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’nın 14 mahallesinde bulunan 106 parkta yenileniyor. Parkların tamamında devam eden yenileme, bakım onarım ve boyama çalışmalarıyla bütün parklar daha modern bir hale getiriliyor. Darıcalı vatandaşların da beğenisini kazanan çalışmalar ile parklar şık ve modern görünümleriyle ailelere ve çocuklara hizmet verecek.

Mevcut parklardaki çalışmalar aksamadan devam ederken bir yandan da ilçeye yeni ve modern parklar inşa ediliyor. Özellikle yeni nesil parklar için çalışmalarına ağırlık veren Darıca Belediyesi, ilk etapta Kazım Karabekir Mahallesi’nde iki adet yeni nesil parkın yapımına başladı. İçerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri ve yürüyüş yollarının yer alacağı yeni nesil parklar, bitki ve ağaç çeşitleriyle de dikkat çekecek. Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer alacağı parklar hem çocuklara, hem gençlere hem de ebeveynlere hitap edecek şekilde tasarlanıyor.

KOCAELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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