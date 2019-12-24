‘Kral Şakir’ Kocaelili çocuklarla buluşuyor

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM’de sevilen çizgi film dizisinin kahramanı ‘Kral Şakir’ çocuklarla buluşacak.

41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sevilen çizgi film dizisinin kahramanı ‘Kral Şakir’ ve ‘Fil Necmi’ karakterleri çocukları eğlendirecek. Çocuklar, ‘Kral Şakir’ ve ‘Fil Necmi’ maskot karakterleri ile eğlenceli anlar geçirecek, hatıra fotoğrafları çektirip, şarkılarla, oyunlarla eğlence dolu bir zaman geçirme fırsatı bulacak. 2831 Aralık tarihleri arasında 14.0016.0018.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek ‘Kral Şakir’ etkinliğine çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

KOCAELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.