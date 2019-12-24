300 çocuğa geri dönüşüm eğitimi

Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Minikler ile Atıktan Ağaca” etkinliğine katılan 300 çocuğa, geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde yine anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Minikler ile Atıktan Ağaca” etkinliğine katılan 300 çocuk, atık malzemeleri ekolojik geri dönüşümle çimlenmeye hazır tohumlar haline getirdi. Etkinlikle, minikler hem eğlendi, hem de atık malzemelerin geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Geri dönüşümün önemininim aşılanması amacıyla düzenlenen etkinliğe, 45 yaş arası 300 çocuk katıldı.

Çocuklar, tohum bombası atölyesinde etkinliğin temasını oluşturan atık malzemelerin ekolojik geri dönüşümünü deneyimlerken akıl oyunları, ebru sanatı ve kodlama atölyesi gibi farklı atölyelerde aktivite yapma imkânı buldu. Gerçekleştirilen çalışmalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkartan minikler hem öğrendi hem de eğlendi.

KOCAELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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