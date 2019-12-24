Onu tanıdınız mı?

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- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi´nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı.

Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu´nca, cuma günü Bilişim Vadisi´nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından dün aracın farlarını paylaşırken, bugün paylaşılan fotoğrafla aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görüldü. Paylaşımda, "Yeniliğe yolculuk devam ediyor. Geri sayımda son 3 gün" ifadelerine yer verilirken, "Aynalar yerli yerinde" sözü etiketlendi.



KOCAELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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