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Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı

DHA

- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi´nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı. 

- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi´nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı. 
Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu´nca, cuma günü Bilişim Vadisi´nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından dün aracın farlarını paylaşırken, bugün paylaşılan fotoğrafla aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görüldü. Paylaşımda, "Yeniliğe yolculuk devam ediyor. Geri sayımda son 3 gün" ifadelerine yer verilirken, "Aynalar yerli yerinde" sözü etiketlendi.

KOCAELİ

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:10
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