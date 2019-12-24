Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

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KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda bulunan apartmanın birinci katında

öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.´ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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