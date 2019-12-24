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Lastik İş, işverenden yüzde 15 zam talebinde bulundu

İHA

Lastik İş Sendikası yönetimi, fabrikalara sunulan ve 6 bin işçiyi kapsayan sözleşme taslağını açıklayarak yüzde 15 zam talep ettiklerini bildirdiler.

Lastik İş Sendikası yönetimi, fabrikalara sunulan ve 6 bin işçiyi kapsayan sözleşme taslağını açıklayarak yüzde 15 zam talep ettiklerini bildirdiler.
Lastikİş Sendikası düzenlediği basın toplantısı ile örgütlü olduğu lastik fabrikalarına sendik üyesi üretim işçileri için yüzde 15 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya Lastikİş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldı. Fabrikalara sunulan sözleşme taslağını açıklayan Genel Başkan Sarı, sözleşmenin ayrıntıları hakkında da bilgi verdi.

6 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi
Fabrikalara taleplerini ilettiklerini belirten Genel Başkan Sarı, "Sendikamızın örgütlü bulunduğu iş yerleri için yeni dönem toplu iş sözleşmesi tekliflerimizi hazırlayarak işverenlere sunduk. Toplu sözleşme tekliflerimiz, üyelerimize dağıtılan talep formlarında belirtilen taleplerin sendikamızın temsilci ve yöneticileri tarafından değerlendirilmesi sonucunda hazırlandı. Yaklaşık 6 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 2 yıl süre ile geçerli olacak. İşverenlerle yapılan ön görüşmeler sonucunda toplu sözleşme görüşmelerinin yeni yılın Ocak ayının ilk yarısı içinde başlatılması bekleniyor” dedi.

“Yüzde 15 oranında zam teklifinde bulunduk”
Teklifin detaylarını aktaran Sarı, “1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 1’inci 6 ay için ücretlere yüzde 15 oranında zam teklifinde bulunduk. Teklifte 2 yıllık süre içinde ücret zamlarının 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihlerinde enflasyon oranına 3 puan eklenerek bulunacak oran kadar arttırılması talep ediliyor. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 40 ile yüzde 110 arasında zam yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“1’inci 6 ay için ortalama yüzde 26”
Sarı, “Teklifimizde sendikamızın üyesi olan destek hizmetleri işçileri için 1’inci 6 ayda 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1. İş grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri aylık 3 bin 250 TL’den düşük olanlar aylık 3 bin 250’ye yükseltildikten sonra seyyanen aylık 650 TL; 2. İş grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri aylık 3 bin 400 TL’den düşük olanlar aylık 3 bin 400’ TL’ye yükseltildikten sonra seyyanen aylık 750 TL ve 3. İş grubunda çalışan üyelerimizin ücretleri aylık 3 bin 600’den düşük olanlar 3 bin 600 TL’ye yükseltildikten sonra seyyanen aylık 850 TL ücret zammı yapılması isteniyor. Bu talep 1’inci 6 ay için ortalama yüzde 26 artış anlamına geliyor. Destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 38’den başlayarak yüksek oranlarda zam yapılması talep ediliyor.

“Farkları ortadan kaldıracak tekliflerde bulunduk”
Bu dönem tekliflerimizde üretim işçisi üyelerimiz ile destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin sözleşme hükümlerinde yer alan farkları önemli ölçüde ortadan kaldıracak tekliflerde bulunduk. Özel sağlık sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik ve 4 ikramiye bu taleplerimizin başında geliyor. Yeni dönem toplu iş sözleşme teklifimizde iş güvencemizi sağlamlaştıracak taleplerimize de yer verdik. Bu taleplerin başında toplu sözleşme kapsamı içinde yer alan işlerde Özel İstihdam Bürosu’na bağlı kiralık işçi çalıştırılmaması talebi yer alıyor. Ayrıca eşit işe eşit ücretin korunması, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı çıkma gibi temel taleplerimiz de devam ediyor."

KOCAELİ

24 Aralık 2019 Salı

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