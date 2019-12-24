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Gebze’de tapu dağıtım töreni düzenlendi Belediye Başkanı tapuları vatandaşlara teslim etti

İHA

Gebze’de tapu dağıtım töreni düzenlendi Belediye Başkanı tapuları vatandaşlara teslim etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde imar çalışmalarının tamamlandığı Pelitli Mahallesi’ndeki 74 hektarlık bölgedeki hak sahipleri, düzenlenen törenle tapularına kavuştu. Hak sahiplerine tapularını takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tapuların sizlere hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Pelitli’de hak sahipleri tapularına kavuştu. Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesi’ndeki yaklaşık 74 hektarlık alanda imar uygulamasının tamamlanmasının ardından hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle teslim edildi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kardelen nikah salonunda düzenlenen tapu dağıtım törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Tapu ve Kadastro Müdürü Talip Kutluay, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.
Göreve geldiği ilk günden itibaren, temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan devam etmesinin yanı sıra, ilçenin sorunlarının çözümü noktasında ekibiyle birlikte Marmara Nakliyeciler Terminali, Tarihi Hünkar Çayırı ve eski adliye binasının belediyeye devri gibi konularda somut adımlar atan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Pelitli Mahallesi’ndeki şuyulandırma çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşlara tapularını teslim etti. Hak sahiplerinin tapularına kavuştuğu törenin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bu konuda emeği geçen herkes ve değerli hemşerilerimiz törenimize hoş geldiniz. Uzun zamandır çözümü beklenen bir konunun gerçekleşmesini hep birlikte idrak edeceğiz.
10 yıl önce başlatmış olduğumuz vazifeyi yine bize tamama erdirmek nasip oldu. Hedef olarak, Gebze’nin mahallelerinde 2020’nin sonuna kalmadan, imarla ilgili tapuyla ilgili sorunu tartışılır olmaktan çıkaracağız nasip olursa. Merkezden dışa doğru bu çalışmayı başlattık. Merkez köylerden dışa doğru bu çalışmalar dışa doğru devam edecek. Tüm köylerde imar ve tapu çalışmalarını tamamlayarak hizmet olarak sunmuş olacağız.
56 bölgede tapu çalışmaları tamamlanmış durumda. 45 bölgede de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu konuda emeği geçen tapu dairesi çalışan ve yöneticilerine, belediyemizin ilgili çalışanlarına sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Biz hak, hukuk ve vicdan ölçeğinde; herkesin ana sütü gibi helal olan mülkiyetlerinin tapularına kavuşmaları gayreti içerisinde olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Heyecana ortak olduğunuz için şükranlarımı arz ediyorum. Tapuların sizlere hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

24 Aralık 2019 Salı

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