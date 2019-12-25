Kartepe zabıtasından sokak hayvanlarına şefkat eli

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yem dağıtıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gönüllü vatandaşların işbirliğinde sokak hayvanları ile yakından ilgileniyor. Barınaktaki sokak hayvanlarının yemlemesi yanı sıra, iç, dış parazit ve uyuza karşı bakımları da yapılıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye ekipleri sokak hayvanları için kurulan beslenme ve bakım noktalarında bakım ve kontrol çalışmalarına başladı. Oluşturulan noktalarda belediye ekipleri çalışma yaparak sokak hayvanlarının doğal yaşamlarında sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerine imkan sağlıyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “5199 sayılı Sokak Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde gerekli çalışmalar veteriner hekimimiz gözetiminde sokak hayvanları bakım ve rehabilite ekiplerimiz tarafından 7/24 hizmet vermektedir. Kış mevsimi öncesinde sokak hayvanları için oluşturulan alanların bakımları yapılmaktadır. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı bakım alanlarına konuk olan sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve TEMA işbirliği ile yapılan Ağaç Kardeşliği Projesi’nin son etkinliği olan ağaç dikimi gerçekleştirildi. 2018 yılında başlayan etkinliklerin ilki ile ekosistem kavramıyla tanıştırılan 17 Ağustos İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, doğayı, canlı türlerini, endemik bitkileri, ağaçları ve yapraklarını inceleyerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Öğrenciler TEMA Vakfı tarafından kendilerine gönderilen ağaç tohumlarını gönderilen saksılara ekerek toprakla buluşturdular.

Çalışma hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Medeniyetlerin zamanla şehirleşmesi sonucu nesiller yavaş yavaş tabiattan uzaklaşmıştır. Her ne kadar yeşil bir bölgede yaşasak da çocuklarımız yine de çevrelerinde bulunan canlı türlerini tanımamaktadır. Amacımız çocukların yaşadıkları eşsiz güzellikteki ilçemizin farkında olmaları ve Dünyamızın dengesini bozmayan, ağaca, yeşile daha saygılı bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

KOCAELİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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