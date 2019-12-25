KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun

– Kocaeli’de açılan mantar yetiştiriciliği kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Son dönemde girişimcilik denince akla gelen mantar yetiştiriciliği, Kocaeli’nde özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Gelen talep nedeniyle KOMEK Yenimahalle Kurs Merkezi’nde geçtiğimiz yıl içinde bünyesinde mantar yetiştiriciliği branşı açtı. KOMEK’te mantar yetiştirmeyi öğrenecek olan kursiyerler bu sayede ileride kendi işlerini kurabilecek.

KOMEK mantar yetiştiriciliği kursunda kursiyerlere, mantar yetiştiriciliğinde kompostun önemi anlatılıyor. Bu aşamada en önemli unsurun atık madde olduğu ve bunların fermante edilerek mantar yetiştirilecek kompostun üretildiği aktarılıyor. Kursiyerlere ayrıca, mantar yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem ve havalandırmanın en önemli ekolojik unsurlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Bu çerçevede, mantar yetiştirilecek yerlerin uygun şekilde iklimlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Öte yandan KOMEK verdiği teorik bilgileri zaman zaman sahaya inerek pratik uygulamalarla güçlendiriyor. Bunun yanı sıra kursiyerler için çeşitli inceleme gezileri düzenleniyor. Mantar Yetiştiriciliği kursiyerleri için Mantar Yetiştirme Tesisleri’ne gezi düzenlendi. Kursiyerler bu sayede büyük bir tesiste mantar yetiştirme şartlarını izleme şansı yakaladı.



KOCAELİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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