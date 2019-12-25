Körfez’de üç şampiyonluk birden

– Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsledi.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Akademisi, U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsledi. İlk olarak U16’da şampiyonluk ipini göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, ligi yenilgisiniz olarak tamamladı. Tüm maçlarını kazanan takım, U16 Türkiye şampiyonasına gitmeyi de garantiledi. İkinci başarı ise U14’lerde geldi. U14’lerde şampiyon olarak ligi tamamladı ve Türkiye şampiyonası için baraj oynama şansını yakaladı.

U16 ve U14’lerden sonra U12’de de şampiyonluğu göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol takımı oldu. Namaglûp olarak ligi tamamlayan U12 takımı lig boyunca da kalesinde sadece 2 gol gördü. U12’lerle birlikte Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol kulübü, 201920 sezonunda oynanan tüm yaş gruplarında şampiyonlarında şampiyonluğu göğüsledi.

U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsleyen akademi, U11, U13, U15 ve U17 içinde iddialı bir şekilde hazırlıklara başladı. U15 takımı bu sene ayrıca geçen yıl elde edilen başarıdan dolayı Elit Lig’te oynayacak. Tüm gruplarda şampiyonluğu hedefleyen takım, hem il hem de Türkiye şampiyonlarında başarıyı yakalayarak bu gururu Körfezlilere ve Kocaelililere yaşatmayı hedefliyor.

Akademide başarının mimarları ise oldukça fazla. Futbol Şube Sorumlusu ve 1314 Teknik Sorumlusu Erdoğan Koç, U11 12’de Hamza Alyılmaz, U15, U16 ve U17’de teknik sorumlu Haluk Kaya, Yardımcı Antrenör Yunus Küçük, Kaleci Antrenörü Yavuz Haydar ile birlikte çok sayıda antrenör ve akademi çalışanı başarının mimarları arasında yer alıyor.



KOCAELİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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