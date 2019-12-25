Sınırda yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyede

KOCAELİ polisinin operasyonu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi Iğdır´da yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen M.Ö., Ü.T. ve H.T.´nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gideceklerini belirledi. Polis, 3 şüpheliyi Iğdır´daki Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında yaya olarak yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli´ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ
25 Aralık 2019 Çarşamba
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