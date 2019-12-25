Başkan Hürriyet, kütüphane ve etüt merkezi için düğmeye bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Hürriyet, kütüphane ve etüt merkezi için düğmeye bastı

İHA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezinde özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin rahatlıkla kullanabileceği kütüphane ve etüt merkezinin yapılacağı binada incelemelerde bulundu.

Başkan Hürriyet, kütüphane ve etüt merkezi için düğmeye bastı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezinde özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin rahatlıkla kullanabileceği kütüphane ve etüt merkezinin yapılacağı binada incelemelerde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerden gelen talep üzerine kütüphane etüt merkezi yapımı projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde yer alan binanın içerisinde kütüphane ve etüt merkezi için çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatörler Sercan Al ve Hakan Özkum, Etüt ve Proje Müdür Nilgün Sağıroğlu, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan eşlik etti.
Çalışmalar esnasında kütüphane ve etüt merkezini gezen Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kent nice başarılı bilim insanları, sanatçılar, sporcular yetiştirsin istiyoruz. Mesleğine öncülük edecek olan isimler İzmit’te yetişsin. Çocuklarımızın en verimli şekilde çalışabileceği alanları oluşturmak, gençlerimize bu alanları kurmak bizim görevimiz. En kısa süre içerisinde etüt merkezimizdeki çalışmaları tamamlayarak, öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Öğrencilerin ev sıcaklığında bir ortamda derslerini çalışabileceği, sınavlarına hazırlanırken gönül rahatlığıyla kullanabileceği, kitap okumak için sakin ve huzurlu bir yer bulabileceği etüt merkezi ve kütüphanenin içerisinde kitap okuma ve bilgisayar alanları, diz üstü bilgisayar çalışma alanının yanı sıra, çocuklar için tasarlanmış çalışma alanı da bulunacak.

KOCAELİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükakın, "O hat yapılmamış olsaydı bugün susuzduk’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "O hat yapılmamış olsaydı bugün ...
Sınırda yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyede
Körfez caddeleri yenileniyor
YEREL HABERLER Körfez caddeleri yenileniyor
Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri ...
Körfez’de üç şampiyonluk birden
YEREL HABERLER Körfez’de üç şampiyonluk birden
Jinekolojide ‘izsiz ameliyat’ dönemi
YEREL HABERLER Jinekolojide ‘izsiz ameliyat’ dönemi
KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun
YEREL HABERLER KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun
Kartepe zabıtasından sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Kartepe zabıtasından sokak hayvanlarına şefkat eli
Çetin Emeç’e bir asansör daha geliyor
YEREL HABERLER Çetin Emeç’e bir asansör daha geliyor
Krediyle aldığı inekleri çalındı
YEREL HABERLER Krediyle aldığı inekleri çalındı
İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını ...
Gebze’de tapu dağıtım töreni düzenlendi Belediye Başkanı tapuları vatandaşlara teslim etti
YEREL HABERLER Gebze’de tapu dağıtım töreni düzenlendi Belediye ...
İZAYDAŞ yönetim kurulu toplandı
YEREL HABERLER İZAYDAŞ yönetim kurulu toplandı
Lastik İş, işverenden yüzde 15 zam talebinde bulundu
YEREL HABERLER Lastik İş, işverenden yüzde 15 zam talebinde bulundu
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı
Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı
YEREL HABERLER Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı
Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu
Başkan Büyükakın; ‘’Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; ‘’Devletin bir kuruşunu kimseye ...
Riskli derede korkuluk önlemi
YEREL HABERLER Riskli derede korkuluk önlemi
Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ...
İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı
YEREL HABERLER İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki ...
300 çocuğa geri dönüşüm eğitimi
YEREL HABERLER 300 çocuğa geri dönüşüm eğitimi
Darıcalı Karatecilerden çifte kupa
YEREL HABERLER Darıcalı Karatecilerden çifte kupa
‘Kral Şakir’ Kocaelili çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Kral Şakir’ Kocaelili çocuklarla buluşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X