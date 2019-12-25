Polis otosu kovaladığı şüpheli araçla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı. Kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri 34 LJ 9194 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonucunda iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis aracında bulunan 2 kişi ile şüpheli araçta bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken şüpheli araçta bulunan M.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, araçta yapılan incelemede sahte plaka kullanıldığı tespit edilirken, araç içerisinde gerçek plaka da bulundu. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

KOCAELİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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