Büyükşehir’den engelli bireylere E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi EKPSS kurslarında eğitim gören engelli bireylere tercih danışmanlığı hizmeti verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2019 EKPSS kurslarında eğitim gören engelli bireylere tercih danışmanlık hizmeti verdi. EKPSS tercih danışmanlığı hizmeti alan Muhammed Enes Keşküş, haftanın iki günü kursa geldiğini ve 2018 yılında gerçekleşen olan EKPSS sınavı için danışmanlık hizmeti aldığını belirtti. Yapılan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keşküş, “Benim yaptığım sıralama belki olmayacaktı, buradan aldığım destek bütün hayatımı değiştirebilir. Ayrıca kursların ücretsiz olması çok güzel. Dışarıda dershanelere gitsek çok pahalı olurdu ve bize kitap, kırtasiye desteği sağlanmazdı. Belediyemizin kurslarında ise ücretsiz eğitim alıyoruz ve bize kırtasiye desteği veriliyor” dedi.

KOCAELİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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