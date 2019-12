Darıcalı minikler eğlenerek öğreniyor

Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe genelindeki ilköğretim okullarında okuyan 14 bin öğrenciye tiyatroyla Sıfır Atık eğitimi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" seferberliğine katkı sunmak amacıyla başlatılan projeyle Darıcalı öğrenciler hem eğlenip hem bilinçleniyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" seferberliği ülke genelinde devam ederken Darıca Belediyesi de örnek bir uygulamayla projeye destek veriyor. Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe genelindeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere tiyatroyla Sıfır Atık eğitimi veriyor.

14 bin öğrenci eğlenerek öğreniyor

Aralık ayının ilk haftasında başlayan projeyle Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Darıca genelinde bulunan tüm ilköğretim okullarında okuyan 14 bin öğrenci hafta içi her gün iki seans olarak sahnelenen “Doğa Kahramanları” adlı çocuk tiyatrosunu izliyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde her gün farklı okullardan öğrenciler gelerek tiyatroyla hem eğlenip hem de sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçleniyor.

Başkan bıyık’tan tanıtım toplantısı

Projenin tanıtımı için tanıtım toplantısı ve basın özel gösterimi düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinliğin detayları hakkında bilgiler verdi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, başkan yardımcıları, okul müdürleri, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Tanıtım kokteylinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bıyık, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" seferberliğine katkı sunmak amacıyla Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Doğa Kahramanları” adlı çocuk tiyatrosu sahneleniyor. “Doğayı Sev Doğayı Koru” projesi kapsamında Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik ile Darıca’da eğitim gören yaklaşık 14 bin ilköğretim öğrencisine sıfır atık bilinci aşılamak ve doğayı korumanın öneminin anlatılması amaçlanıyor. “Daha Temiz Bir Darıca” anlayışıyla Aralık ayı boyunca hafta içi her gün iki seans olarak sahnelenen çocuk tiyatrosuna Darıca’da bulunan bütün okullardan ilköğretim öğrencileri katılım gösteriyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hepimizin öncelikli görevlerinden biri olmalıdır. Bu proje ile çocuklara sıfır atık bilincini tiyatro oyunu ile eğlenceli hale getirerek öğretmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık projesine önem veriyoruz. Çevreyi koruma ve geri dönüşümün önemini bu tarz etkinliklerle anlatarak canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”

Başkan Bıyık çocuklarla tiyatro izledi

Başkan Muzaffer Bıyık’ın ardından söz alan ve kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da sıfır atık ve geri dönüşümün önemini vurgulayarak Darıca’da öğrencilere yönelik böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Basınla sohbet toplantısının ardından Başkan Bıyık ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, basın mensupları ve öğrencilerle birlikte “Doğa Kahramanları” tiyatrosunu izledi. Öğrencilerin arasına oturarak onlarla birlikte tiyatroyu izleyen Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle izlenen tiyatro büyük beğeni topladı.

