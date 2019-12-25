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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor

İHA

Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günü düzenlediği Halk Buluşmaları kapsamında Gebzeli hemşerilerini dinlemeye, onların öneri ve taleplerini almaya devam ediyor.
Göreve geldiği günden itibaren kenti Gebzeli hemşerilerinin istekleri doğrultusunda birlikte yöneteceklerini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Mahalle meclislerimizin birinci turunu tamamladık, ikinci tur buluşmalarını en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Her hafta düzenlediğimiz Halk Buluşmalarımız ise hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda aralıksız devam edecek. Biz hizmet için bu göreve geldik bu anlamda hizmet vereceğimiz hemşerilerimizi dinlemeye onların isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret göstereceğiz” dedi.

KOCAELİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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