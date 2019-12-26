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Op. Dr. Hakan Kara, burun estetiğinde doğru bilinen yanlışları anlattı

İHA

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hakan Kara, burun estetiğinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi.

Op. Dr. Hakan Kara, burun estetiğinde doğru bilinen yanlışları anlattı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hakan Kara, burun estetiğinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi.
Burun estetiği ameliyatının yapılma yaşının, kişinin kemik gelişimine ve cinsiyet farkına göre değişkenlik gösterdiğini belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hakan Kara, “Burun estetiği ameliyatı genellikle 18 yaşından sonra yapılmakla birlikte; "Burun estetiği ameliyatı kişinin kemik gelişimine ve cinsiyet farkına göre değişkenlik gösterir. Kızlarda alt yaş sınırı 16 iken; erkeklerde 17 yaştır. Üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte; çeşitli sağlık problemlerinin görüldüğü yaşlardaki hastalarda burun estetiği önerilmemektedir" dedi.
Burun estetiği ameliyatında takılan tamponların çıkarılma sürecinden bahseden Uzm. Op. Dr. Kara, "Burun estetiği ameliyatları sonrası büyük tamponların kullanımı yerine artık küçük ve hastanın nefes almasına devam etmesini sağlayan ortasında hava yolu olan silikon malzemeler kullanılıyor. Atel ve silikonların çıkarılması kesinlikle ağrılı veya acılı bir süreç değildir. Ameliyat esnasında burun üzerine yerleştirilen atel, güçlü yapıştırıcılar sayesinde burun üzerinde durur ve özel ayırıcı yardımıyla ağrısız çıkarılır. Atel çıkarılırken hasta ağrı hissetmez. Burun tıkanıklığı nedeniyle burun içinde hava yoluna müdahale edilen her hastaya silikon kullanılmaktadır. Bunlar burun iç yüzeyine uyumlu olması ve silikon olması sebebi ile çıkarılırken ağrı hissetmemizi engeller. Ameliyat olduktan sonra 1 hafta içerisinde hem silikonlar hem de alçı alınır ve hastalar günlük aktivitelerine başlayabilirler" dedi.

Ameliyat sonrası süreç nasıl oluyor
Burun estetiği ameliyatı sonrası dayanılamayacak ağrıların söz konusu olmadığını ifade eden Op. Dr. Hakan Kara, "Bilinenin aksine burun estetik ameliyatı sonrası süreç ağrılı bir süreç değildir. Ameliyat sonrasında verilen ağrı kesici ilaçlar, olası ağrı hissinizi dindirebilecek ilaçlardır. Ameliyat sonrası ağrı kesici ilaç reçete etsek de bazı hastalar hiç ağrıları olmadığından dolayı bu ilaçları kullanmadığını ifade etmektedir. Kişilerin ağrı hissi, kişinin ağrı eşiğine göre değişkenlik gösterir. Ağrı eşiğiniz çok düşük seviyede olsa dahi dayanılamayacak ağrılar söz konusu değildir" diye konuştu.

Şişlik ve morluk 10 gün sonra geçiyor
Ameliyat sonrasında yüzde oluşan şişlik ve morarmanın bir haftalık süreçte geçtiğini ve operasyon sonrasında 23 gün buz uygulaması yaparak şişme ve morarmaların minimuma indirilebileceğini aktaran VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hakan Kara sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilinenin aksine burun estetiği sonrası genellikle bir haftalık sürede çoğunluğu azalan şişlik ve morarma olur. Hastanın cilt yapısı bu konuda en önemli faktördür. İnce ciltli, açık tenli hastalarda şişlik ve morluk daha çok beklenir. Operasyon sonrası ikiüç gün buz uygulaması yaparak şişme ve morarmaları minimuma indirebiliriz. İkinci faktör ise cilt altı dokuda uygun cerrahi teknik kullanılmasıdır. Günümüzde burun cerrahisi çok gelişmiş durumda olup, değişik cihazlar ile milimetrik kesi ve aletlerle istenilen değişiklikler yapılabiliyor. Ameliyat sonrası morluk ve şişlikler genellikle 10 gün içerisinde geçiyor."

“Beğendiğiniz her burun yüzünüze uymayabilir”
Op. Dr. Hakan Kara her hasta için ayrı bir ameliyat planının uygulandığını belirterek şunları söyledi: "Bazı hastalar; sevdiği model, şarkıcı, sinema sanatçısının burnunun aynısına sahip olmak isteyebilir. Ancak her insan yüzü kendi açısından eşsizdir. Yüzümüzün ortasında olan burun, yüzün diğer oranları ile uyumlu olmalıdır. Bir kişide çok güzel görünen bir burun, bir başka kişide iyi durmayabilir. Bunun nedeni herkesin yüz özelliklerinin ve oranlarının birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle her hasta için ayrı bir ameliyat planı tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu noktada hastaların beklentilerinin ne kadar gerçekçi olup olmadığı hasta ile yapılacak burun şekli görüşmesinde birlikte değerlendirilmeli, hasta bu konuda mutabık olmalı ve ameliyat öncesi kafası rahat değil ise de ameliyatı ertelemelidir."

KOCAELİ

26 Aralık 2019 Perşembe

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