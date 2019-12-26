KO-MEK’ten resim sergisi

KOMEK Yeniköy Kurs Merkezi resim branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma bir resim sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KOMEK), Yeniköy Kurs Merkezi resim branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma bir Resim Sergisi açtı. Yeteneklerin tuvallere yansıdığı sergi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Kursiyerleri bu önemli günlerinde, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, KOMEK yöneticileri ve usta öğreticileri yalnız bırakmadı.

Yağlı boya, kara kalem ve akrilik tekniklerinden oluşan sergide KOMEK kursiyerlerinin 100 adet eseri yer aldı. Üç yıllık bir emeğin sonucunda sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler beğeni ile izlendi. Serginin Pazar gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

KOCAELİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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