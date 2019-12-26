Hat 2 Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara

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– Hereke iskelesinde bakımonarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi.

Hereke iskelesinde bakımonarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi. Seferler çalışma sonrası yeniden açılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımını daha konforlu ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için iskelelerinde bakımonarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Hereke iskelesinde Büyükşehir Belediyesi’nce bakımonarım çalışmaları yapılacak.

Hereke iskelesinde bakımonarım çalışmaları 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Çalışma süresince Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri 12.0012.35, 16.1516.50 Karamürsel Hereke, 14.1514.50, 17.3018.05 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi.



KOCAELİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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