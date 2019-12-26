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Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak kitap

İHA

Gebze Belediyesi tarafından çocuklar için boyama kitabı hazırlandı.

Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak kitap

Gebze Belediyesi tarafından çocuklar için boyama kitabı hazırlandı.
Gebze Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda, gelişme çağındaki çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanlarla güvenli iletişimi sağlamak amacıyla ‘Minik Dostum Oyun Arkadaşım’ isimli boyama kitabı hazırlandı. Gebzeli çocukları doğru yönde bilinçlendirmek için hazırlanan boyama kitabı, sokak hayvanlarıyla nasıl bir uyum içinde yaşanması gerektiğini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Çocuklara bu dünyanın sadece bize ait olmadığını ve hayvanlara karşı duyarlı olmaları gerektiği bilgisini aşılayan kitap ayrıca eğlenceli zaman geçirirken öğrenmelerini de sağlıyor.

KOCAELİ

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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