İzmit sevdalılarını bu kez Sadettin Yalım için buluştu

– İzmit’in gelişmesinde önemli yere sahip olan isimleri anarak büyük bir vefa örneği gösteren ‘İzmit Unutmaz’ programlarının son konuğu Sadettin Yalım oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde başlayan İzmit Unutmaz programları kapsamında önceki akşam Mimarlar Odası Taş Bina’da İzmit eski belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Sadettin Yalım anıldı. Katılanların herkese duygusal anlar yaşadığı programa İzmit Belediye BaşkanıFatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından ve milletvekillerinden Erol Köse, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Sadettin Yalım’ın damadı Yılmaz Balcıgil, torunları Handan Balcıgil Şenalp, Nazan Balcıgil Us, Sabri Doruk Yalım ve İzmitliler katıldı.

Programda Sadettin Yalım’ı, ailesi ve dostları paylaştıkları anıları anlatarak bir kez daha andı. Programa ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, göreve geldikleri günden bu yana İzmit’e gönül vererek ömrünü adamış isimlerin hatıralarının ve hizmetlerinin unutulmaması için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Hürriyet, “Bizlere düşen görev vefayı göstermektir. İzmit’i İzmit yapan değerlere sahip çıkmak ve her daim hatırlatmaktır. Bu sebeple güzel hizmetler kazandırmış önemli isimleri, ‘İzmit Unutmaz’ adı altında yaptığımız etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

İzmit’e ömrünü adamış isimler için düzenlenen anma programlarının süreceğini belirten Başkan Hürriyet, “Bu konuda büyük çaba sarf eden çalışma arkadaşlarıma, Biz İzmitiz Platformu kurucusu Hüseyin Erol’a, Yalım ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım ki bu kıymetli isimler gibi bizlere de İzmit’e güzel hizmetlerde bulunmak, geleceğe katkı koyacak izler bırakmak nasip olur. Başkanlık ve diğer makamlar her zaman gelip geçicidir. Önemli olan bu kentin yararına güzel izler bırakmaktır. Bir insana dokunmak, güzel bir hatıra bırakabilmek çok daha kıymetli. Ben tekrar katkı sunan herkese teşekkür ediyor ve bu kente gönül vermiş başta Sadettin Yalım olmak üzere tüm değerli isimleri saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.



