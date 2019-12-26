Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

İZMİT´te polisin bir masaj salonuna yaptığı fuhuş baskınında, internet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1´i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit´te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, ardından baskın düzenledi. Polis, `Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek´ suçlarından 1´i kadın, 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.
KOCAELİ
26 Aralık 2019 Perşembe
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