‘Okuma Tiyatrosu’ Kocaeli Huzurevi sakinleriyle buluştu

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Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından Kocaeli Huzurevi sakinlerine, ‘Çın Sabahta’ adlı Okuma Tiyatrosu sahnelendi.

Şehir Tiyatroları oyuncularından Işık Öztorun ve Zeynep Dilara Saydam tarafından seslendirilen oyunda, toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü aktarıldı. Yaşlı bireylerin pür dikkat izlediği oyun sırasındaki mutlulukları görülmeye değerdi.

İki kadının hüzün dolu öyküsü

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kocaeli Huzurevi sakinlerine ‘Çın Sabahta’ adlı Okuma Tiyatrosu sahneleyerek keyifli dakikalar yaşamasını sağladı. İzleyicilere tiyatro oyun metinlerini tanıtmak veya tekrar hatırlatmak amacıyla düzenlenen Okuma Tiyatrosu’nda toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü ve insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri aktarılıyor.

KOCAELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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