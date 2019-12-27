Körfez’de yaya geçidi çizgileri yenileniyor

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Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki yaya geçitlerinin yol çizgileri yenileniyor.

Yaya öncelikli trafik çalışmaları kapsamında Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaya geçitlerinin boyalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, gerçekleştirilen bu çalışmayla yaya öncelikli trafiğin daha etkin bir hale geldiğini belirtti. Ekipler son olarak Tütünçiftlik bölgesindeki yaya geçit çizgilerini yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.

Trafik işaretlerine uyulmalı

Belirli periyot çerçevesinde yaya geçidi çizgilerini yenileyen ekipler, ayrıca gece saatlerinde de mevcut yaya geçitlerinin yıkama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Çalışmaların devam edeceğini belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyardı.

KOCAELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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