Başkan Kocaman okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle sekizinci buluşmasını Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.

Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle Eğitim Her Şeyimiz projesi kapsamında Okul Müdürü Murat Pala öğrencilere hitaben, “Sizlerin yaşındayken belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, üniversitelerden büyüklerimizle sohbet etme imkanı bulamazdık. Bu fırsatı iyi değerlendireceğinize inanıyorum. Başkanımızın yoğun programı olmasına karşın bizlere zaman ayırdılar. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Belediye Başkanımız bunu bilmektedir ve sizlere ayrı bir değer vermektedir. Merak ettiğiniz herşeyi sorabilirsiniz” dedi.

En keyif aldığım program

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bu ziyaretimizin amacı sizlerin bizlere bakış açısını görmektedir. Bu projeye başladığımızdan bu yana her gencimizi dinliyoruz. Belediyecilik kolay değildir. En keyif aldığım program sizlerle bir araya gelmektedir. Burada abi kardeş olarak konuşmak istiyorum. İstediğinizi sorabilirsiniz. Bende buranın insanıyım” dedi.

Birlikte çözelim

“Hayat hızla gitmektedir” diyen Başkan Kocaman “Ülkemizin derdiyle dertlenmek isteyenler siyasetin içerisindedir. Sevgili Gençler; Her biriniz bizim için birbirinizden kıymetlisiniz. Geleceğinize yön verirken, hedeflerinizi sağlam tutun ve hayallerinizinden asla vazgeçmeyin. Unutmayın azim başarmak için gereklidir. Memleketin derdiyle dertlenen, elini taşın altına koymak gönül işidir, büyük sorumluluktur. Bu sorumlulukları almak, ileride çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakmak için kendinizi sürekli geliştirin. Bir sorunuz veya sorununuz olduğunda kapımızı çalın, telefonumu arayın, birlikte düşünelim cevap bulalım, çözüm üretelim” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.