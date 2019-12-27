İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

İHA

Kocaeli genelinde yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıyor.

İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

Kocaeli genelinde yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıyor.
2. etap çalışmaları kapsamında sahil parkının içerisinde birçok sosyal alan ve tesis inşa edildi. 2 bin 400 metre uzunluğunda inşa edilen sahil parkı, Darıca sahili ile Gebze Eskihisar sahilini birleştirmiş olacak.
2 bin 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu
Darıca 2. Etap sahil parkında içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolunun bulunduğu 2 bin 400 metre uzunluğunda baskı beton yol inşa edildi. 2 Etap çalışmaları kapsamında 15 adet balık tutma iskelesi, 1960 metrekare granit kiptaş ve podima desenli çınaraltı meydan imalatı, 1 adet 364 metrekare basketbol sahası, 450 metrekare suni çim futbol sahası, 1 adet doğal çim mini futbol sahası yapıldı.
Herşey düşünülmüş
Öte yandan sahil parkına 1 adet mescit, 2 adet WC, 1 adet kafeterya, 12 adet altıgen kamelya, 6 basamaklı 500 kişilik amfi, bin 400 metre uzunluğunda taş tahkimat imalatı, 125 araçlık, 3 bin 500 metrekare otopark yapıldı. 1 adet fitness grubu, 2 adet çocuk oyun grubu, 650 metre uzunluğunda çelik halatlı korkuluk, 300 metre uzunluğunda perde duvar imalatı, 4 bin adet ağaç ve çalı grubu imalatı, 150 dönüm yeşil alan düzenlemesi ve 1 adet ahşap kapı imalatları da tamamlandı.
Çalışmalarda sona yaklaşılıyor
İnşa ve imalat çalışmalarında sona yaklaşan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri şuanda 1 adet 500 metrekare tenis kortu, 700 metre kaldırım yol imalatı, 350 metre ahşap direkli ipek halat imalatı, bin metrekare restoran imalatı, 1 adet engelsiz çocuk oyun grubu alanı ve 650 metrekare podima ve granit küptaş desenli balıkçı meydanı yapım işlerine devam ediyor.

KOCAELİ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbaşılar Cami cemaatinden Büyükşehir’e teşekkür
YEREL HABERLER Yüzbaşılar Cami cemaatinden Büyükşehir’e teşekkür
Mimar Sinan’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Mimar Sinan’da asfalt çalışması
Kartepe’de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Kartepe’de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi ...
GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor
YEREL HABERLER GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor
Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu
Başkan Kocaman okul ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kocaman okul ziyaretlerini sürdürüyor
Körfez’de yaya geçidi çizgileri yenileniyor
YEREL HABERLER Körfez’de yaya geçidi çizgileri yenileniyor
‘Okuma Tiyatrosu’ Kocaeli Huzurevi sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER ‘Okuma Tiyatrosu’ Kocaeli Huzurevi sakinleriyle ...
Yeni Yılın Coşkusu “Mini Cooper” Kampanyası İle 41 Burda’da Devam Ediyor
YEREL HABERLER Yeni Yılın Coşkusu “Mini Cooper” Kampanyası İle 41 ...
Barınma Merkezi 2019’da kimsesizlerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Barınma Merkezi 2019’da kimsesizlerin yuvası oldu
Başkan Söğüt, “Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin”
İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunladı tutuklandı
YEREL HABERLER İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunladı ...
Masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı
Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalışan kişi, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalışan ...
Tuvalet kavgasında cinayet sanığına müebbet istemi
YEREL HABERLER Tuvalet kavgasında cinayet sanığına müebbet istemi
Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü
Katil zanlısı, bıçakladığı gencin ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu Alkol alırken tartıştığı genci bıçaklayan şahıs hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Katil zanlısı, bıçakladığı gencin ölümünden ...
İzmit yeni yıl için süsleniyor
YEREL HABERLER İzmit yeni yıl için süsleniyor
Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı
Masaj salonunda fuhuşa polis baskını: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Masaj salonunda fuhuşa polis baskını: 3 gözaltı
İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi
YEREL HABERLER İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi
Kocaeli'de İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunlayanlar yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de İYİ Parti yöneticisinin iş yerini ...
İzmit sevdalılarını bu kez Sadettin Yalım için buluştu
YEREL HABERLER İzmit sevdalılarını bu kez Sadettin Yalım için ...
Kocaeli’de yol kenarlarındaki boş alanlar ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de yol kenarlarındaki boş alanlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X